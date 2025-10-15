Elle s'appelait Dominique Mirhage, on la surnomma " la hyène du Capitole " . Elle apparaît lors d'un dîner, à Rome, un soir d'automne. Taïné et Alexis ont convié leurs compagnons d'insouciance et de succès. Autour de la table, Helmut Berger, Truman Capote, Andy Warhol et d'autres décadents vivent sans le savoir la fin de la Dolce Vita et la naissance d'une époque plus cruelle, plus électrique. Taïné, narcisse toxicomane, ne semble vivre que dans l'attente de la chute. Alexis se sait écrivain, mais la vie mondaine et les paillettes peuvent-elles faire littérature ? Simon Liberatti poursuit son oeuvre majeure entamée avec Les Démons (Stock, 2020) autour de la fratrie des Tcherepakine dans le temple aux miroirs des années 1970. Sulfureux. Sur les traces de Truman Capote, Simon Liberati nage en eaux troubles et jouit de cette décadence sans doute préférable à l'ennui. Bruno Corty, Le Figaro littéraire.