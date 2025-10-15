Inscription
#Roman francophone

La Hyène du Capitole

Simon Liberati

ActuaLitté
Elle s'appelait Dominique Mirhage, on la surnomma " la hyène du Capitole " . Elle apparaît lors d'un dîner, à Rome, un soir d'automne. Taïné et Alexis ont convié leurs compagnons d'insouciance et de succès. Autour de la table, Helmut Berger, Truman Capote, Andy Warhol et d'autres décadents vivent sans le savoir la fin de la Dolce Vita et la naissance d'une époque plus cruelle, plus électrique. Taïné, narcisse toxicomane, ne semble vivre que dans l'attente de la chute. Alexis se sait écrivain, mais la vie mondaine et les paillettes peuvent-elles faire littérature ? Simon Liberatti poursuit son oeuvre majeure entamée avec Les Démons (Stock, 2020) autour de la fratrie des Tcherepakine dans le temple aux miroirs des années 1970. Sulfureux. Sur les traces de Truman Capote, Simon Liberati nage en eaux troubles et jouit de cette décadence sans doute préférable à l'ennui. Bruno Corty, Le Figaro littéraire.

Par Simon Liberati
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Simon Liberati

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

La Hyène du Capitole

Simon Liberati

Paru le 15/10/2025

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

ActuaLitté
9782253250883
© Notice établie par ORB
