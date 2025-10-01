Froid devant !

Un nouvel album des hommes des casernes, ça s'arrose ! Nos pompiers soufflent le chaud et le froid dans ce nouveau tome qui les voit aller donner un coup de pompe à leurs collègues des montagnes. Secourir dans la neige ou sur la glace quand on est habitués au bitume, voilà un défi que nos pompiers n'ont pas peur de relever. Préparez-vous à des interventions de haut niveau ! (Nous parlons d'altitude, pas forcément de compétences...)