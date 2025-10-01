Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Froid devant !

Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un nouvel album des hommes des casernes, ça s'arrose ! Nos pompiers soufflent le chaud et le froid dans ce nouveau tome qui les voit aller donner un coup de pompe à leurs collègues des montagnes. Secourir dans la neige ou sur la glace quand on est habitués au bitume, voilà un défi que nos pompiers n'ont pas peur de relever. Préparez-vous à des interventions de haut niveau ! (Nous parlons d'altitude, pas forcément de compétences...)

Par Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Froid devant ! par Christophe Cazenove, Stédo, Christian Favrelle

Commenter ce livre

 

Froid devant !

Christophe Cazenove, Stédo

Paru le 01/10/2025

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041112760
9791041112760
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.