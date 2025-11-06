S'enrichir sans se trahir

DEVENEZ L'INVESTISSEUR · SE DU FUTUR ! Et si la richesse n'était plus un tabou ? Car elle ne serait pas que financière. Et si l'investissement n'était pas réservé qu'aux initié·e·s vouant un culte absolu à la performance ? Car chaque euro placé pourrait devenir un acte puissant d'engagement. Ce livre s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent faire fleurir leur patrimoine sans compromettre le Vivant, sans nourrir les injustices et sans rougir de s'enrichir. Parce que oui : on peut investir, gagner, transmettre... et être fier·ère de ce que l'on finance. Des fondations historiques à la pratique de terrain, des classes d'actifs aux enveloppes fiscales, vous trouverez au fil de votre lecture : - des stratégies concrètes, - des exercices pratiques, - des conseils avisés, - et certainement des déclics irréversibles. Ce guide est une boîte à outils ET un manifeste. Il est écrit dans un langage déjargonné, avec un ton parfois drôle et toujours bienveillant. Il n'est pas là pour vous culpabiliser, mais pour vous éclairer et vous aider à vous poser les bonnes questions. Chaque euro placé est un vote. Pour le monde que vous souhaitez. Ou celui que vous laissez exister. Maëlle CARAVACA est cofondatrice de La Crèmerie, un cabinet de conseil en investissement responsable. Julien BENAYOUN est cofondateur de Lita, une plateforme d'investissement participatif pour les entreprises à impact.