#Manga

Battle Game in 5 Seconds Tome 25

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako, Pascale Simon

ActuaLitté
Le programme final commence enfin ! Akira, qui a surpassé son père Tôya dans l'exercice de deviner les pouvoirs adverses, est parvenu à vaincre celui qui était son pire ennemi. Quand il se retrouve seul avec Yûri dans la salle d'attente avant le programme suivant, Akira lui confie sa douleur d'avoir perdu toute sa famille, sa peur de la perdre, elle, et lui ouvre son coeur pour la première fois. En voyant Akira dans cet état, Yûri réagit d'une manière particulière... Pendant ce temps, dans l'ombre, un personnage indésirable revient à la vie...

Auteur

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako, Pascale Simon

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Battle Game in 5 Seconds Tome 25

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako trad. Pascale Simon

Paru le 01/10/2025

208 pages

7,50 €

9791041111770
© Notice établie par ORB
