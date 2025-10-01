Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Völundio : Chroniques des lames sacrées

Nanaki Nanao

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bâtir un sanctuaire dans l'enfer des lames sacrées ? De la fantasy à double tranchant ! Cléo, mercenaire désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne. Mais sa dernière quête tourne au désastre. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de Differlames, des épées aux pouvoirs démoniaques décuplant la puissance de ceux qui les possèdent. Sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, il découvre alors sa mort prophétisée... Mais cette dernière est bien décidée à le protéger. Sous ses apparences de petite fille, elle cache en fait une force aussi burlesque qu'implacable. Et tous deux fuiront ainsi à travers un monde ravagé par la " Guerre des Differlames " en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront tant bien que mal de mettre en place.

Par Nanaki Nanao
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Nanaki Nanao

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Völundio : Chroniques des lames sacrées par Nanaki Nanao

Commenter ce livre

 

Völundio : Chroniques des lames sacrées

Nanaki Nanao

Paru le 01/10/2025

216 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041102204
9791041102204
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.