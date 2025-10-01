Völundio : Chroniques des lames sacrées

Bâtir un sanctuaire dans l'enfer des lames sacrées ? De la fantasy à double tranchant ! Cléo, mercenaire désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne. Mais sa dernière quête tourne au désastre. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de Differlames, des épées aux pouvoirs démoniaques décuplant la puissance de ceux qui les possèdent. Sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, il découvre alors sa mort prophétisée... Mais cette dernière est bien décidée à le protéger. Sous ses apparences de petite fille, elle cache en fait une force aussi burlesque qu'implacable. Et tous deux fuiront ainsi à travers un monde ravagé par la " Guerre des Differlames " en quête d'un havre de paix qu'ils tenteront tant bien que mal de mettre en place.