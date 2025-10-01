Quel est donc ce souvenir insaisissable et lointain qui flotte dans la tête de Jacominus, au réveil de la sieste ? Au soir de sa vie, installé dans son jardin, il sait juste qu'il s'agit d'une chose formidable. Il se plonge dans son passé. De souvenir en souvenir, aidé par son ami de toujours, Policarpe, qui l'interpelle et l'encourage, il remonte peu à peu le temps. Et ce sera cinq choses formidables, toutes également précieuses, qu'il va ainsi retrouver et savourer avec son ami. Jusqu'à l'ultime, la plus ancienne et la mieux cachée... le secret de son amitié avec Policarpe, du temps où ils étaient enfants. Que l'on ferme les yeux, bercé par la voix de Rébecca Dautremer interprétant son propre texte au son d'une composition musicale originale, ou que l'on tende l'oreille en contemplant la peinture des souvenirs enfuis de Jacominus, voici avec la voix et la musique une dimension supplémentaire à l'oeuvre de cette artiste virtuose, toujours prête à nous emporter encore plus loin.