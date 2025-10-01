Inscription
Eevi et les esprits du Nord

Sébastien Cagnoli, Miila Westin

Il neige encore en juin ! Alors que l'été refuse d'arriver, Eevi accompagne sa famille chez sa grand-mère pour trier les affaires de son grand-père récemment disparu. Se promenant près de la rivière, elle fait une rencontre pour le moins étonnante : un esprit de l'orge ! Il lui explique que l'esprit du printemps est retenu prisonnier par une terrible sorcière et qu'il suffit de le libérer pour mettre fin à cet interminable hiver. Eevi se retrouve alors dans les profondeurs de Tuonela, un monde peuplé de créatures magiques où l'on règle les problèmes à coups de puissants sortilèges !

Par Sébastien Cagnoli, Miila Westin
Chez Sarbacane Editions

Auteur

Sébastien Cagnoli, Miila Westin

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Eevi et les esprits du Nord

Miila Westin trad. Sébastien Cagnoli

Paru le 01/10/2025

112 pages

Sarbacane Editions

13,90 €

9791040807056
