Eevi et les esprits du Nord

Il neige encore en juin ! Alors que l'été refuse d'arriver, Eevi accompagne sa famille chez sa grand-mère pour trier les affaires de son grand-père récemment disparu. Se promenant près de la rivière, elle fait une rencontre pour le moins étonnante : un esprit de l'orge ! Il lui explique que l'esprit du printemps est retenu prisonnier par une terrible sorcière et qu'il suffit de le libérer pour mettre fin à cet interminable hiver. Eevi se retrouve alors dans les profondeurs de Tuonela, un monde peuplé de créatures magiques où l'on règle les problèmes à coups de puissants sortilèges !