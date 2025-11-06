Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Le Veilleur du jour

Jacques Abeille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite des Jardins statuaires , enfin en collection " Météores " ! Le Tripode poursuit la publication du Cycle des contrées dans sa collection poche Barthélemy Lécriveur est un homme sans mémoire et sans passé. Venu du pays des Hautes Brandes, tout près des Jardins statuaires, il arrive un jour dans la ville de Terrèbre, port principal et capitale de l'Empire qui règne sur le monde des Contrées. Il cherche à s'embarquer vers les îles, mais en vain. C'est alors que le patron de l'auberge où il loge le met en contact avec une mystérieuse association d'archéologues à la recherche d'un gardien pour leur entrepôt, un ancien bâtiment qui jouxte un cimetière laissé à l'abandon. Convaincu que ce lieu est le centre d'activités clandestines, mais irrésistiblement attiré par son étrangeté, Barthélemy accepte le poste. Il va alors découvrir que l'édifice est en fait le temple d'une civilisation disparue.

Par Jacques Abeille
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Jacques Abeille

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Veilleur du jour par Jacques Abeille

Commenter ce livre

 

Le Veilleur du jour

Jacques Abeille

Paru le 06/11/2025

Le Tripode Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554789
9782370554789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.