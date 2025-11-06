Le Veilleur du jour

La suite des Jardins statuaires , enfin en collection " Météores " ! Le Tripode poursuit la publication du Cycle des contrées dans sa collection poche Barthélemy Lécriveur est un homme sans mémoire et sans passé. Venu du pays des Hautes Brandes, tout près des Jardins statuaires, il arrive un jour dans la ville de Terrèbre, port principal et capitale de l'Empire qui règne sur le monde des Contrées. Il cherche à s'embarquer vers les îles, mais en vain. C'est alors que le patron de l'auberge où il loge le met en contact avec une mystérieuse association d'archéologues à la recherche d'un gardien pour leur entrepôt, un ancien bâtiment qui jouxte un cimetière laissé à l'abandon. Convaincu que ce lieu est le centre d'activités clandestines, mais irrésistiblement attiré par son étrangeté, Barthélemy accepte le poste. Il va alors découvrir que l'édifice est en fait le temple d'une civilisation disparue.