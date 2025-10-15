On ne peut vouloir sauver l'Humanité en sacrifiant les humains. On ne peut sauver les humains en sacrifiant l'avenir des générations qui pensent être condamnées à la fin du mois et à la fin du Monde. Les Boomers, condamnés, semblent devoir laisser la place aux Doomers, "damnés" . Ne pouvant se succéder pour hériter naturellement d'une planète que les technologies n'ont pu encore préserver, incapables de se mettre d'accord sur un diagnostic fiable, aveuglés par les passions, les humains voient filer le temps et souffrent de catastrophes plus fréquentes et plus intenses. Seront-ils capables de se parler pour se sauver ? Ce livre cherche à donner aux lectrices et lecteurs les connaissances et les compétences nécessaires pour s'engager dans des discussions éclairées et contribuer à trouver des solutions efficaces à une crise multiforme. Un livre pour trouver des solutions. Ensemble. Alain Bauer est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, responsable scientifique du Pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crises (PSDR3C/ESDR3C). Il enseigne également à New York, Shanghai et dans les écoles spécialisées. Déclinocène est le tome IV d'une vaste analyse en six volumes intitulée La globalisation piteuse.