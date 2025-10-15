Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La globalisation piteuse

Alain Bauer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On ne peut vouloir sauver l'Humanité en sacrifiant les humains. On ne peut sauver les humains en sacrifiant l'avenir des générations qui pensent être condamnées à la fin du mois et à la fin du Monde. Les Boomers, condamnés, semblent devoir laisser la place aux Doomers, "damnés" . Ne pouvant se succéder pour hériter naturellement d'une planète que les technologies n'ont pu encore préserver, incapables de se mettre d'accord sur un diagnostic fiable, aveuglés par les passions, les humains voient filer le temps et souffrent de catastrophes plus fréquentes et plus intenses. Seront-ils capables de se parler pour se sauver ? Ce livre cherche à donner aux lectrices et lecteurs les connaissances et les compétences nécessaires pour s'engager dans des discussions éclairées et contribuer à trouver des solutions efficaces à une crise multiforme. Un livre pour trouver des solutions. Ensemble. Alain Bauer est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, responsable scientifique du Pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crises (PSDR3C/ESDR3C). Il enseigne également à New York, Shanghai et dans les écoles spécialisées. Déclinocène est le tome IV d'une vaste analyse en six volumes intitulée La globalisation piteuse.

Par Alain Bauer
Chez Fayard

|

Auteur

Alain Bauer

Editeur

Fayard

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La globalisation piteuse par Alain Bauer

Commenter ce livre

 

La globalisation piteuse

Alain Bauer

Paru le 15/10/2025

352 pages

Fayard

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213731711
9782213731711
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.