#Imaginaire

Shubeik Lubeik

Deena Mohamed, Victor Salama

ActuaLitté
Dans Le Caire contemporain, les voeux sont devenus une marchandise comme les autres et font partie du quotidien des habitants. Répartis en différentes catégories, leurs usages sont réglementés et les citoyens apprennent, parfois à leurs dépens, qu'il faut les manipuler avec précaution. Trois voeux vendus dans un modeste kiosque du Caire lient Aziza, Nour et Shokry et changeront leur vie. Ils ont tous un désir profond, mais pour formuler leur voeu, chacun doit se demander ce qu'il désire vraiment et plonger au plus profond de son être. Ils s'apercevront que parfois, les désirs font désordre... Deena Mohamed, dans ce roman graphique brillant et original, nous donne à voir les aspirations profondes et les tensions qui traversent la société contemporaine égyptienne.

Par Deena Mohamed, Victor Salama
Chez Steinkis

|

Auteur

Deena Mohamed, Victor Salama

Editeur

Steinkis

Genre

Divers

Shubeik Lubeik

Deena Mohamed trad. Victor Salama

Paru le 06/11/2025

Steinkis

39,90 €

ActuaLitté
9782368469651
