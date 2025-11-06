Inscription
#Essais

Dark calories

Catherine Shanahan

"Consommer une grande portion de frites cuites dans de l'huile végétale raffiffinée est aussi toxique que fumer 24 cigarettes". Invisibles, inodores, les huiles végétales raffinées ont envahi notre alimentation. Tournesol, maïs, pépins de raisin, soja... on les retrouve dans 80 % des produits de l'industrie agroalimentaire et dans nos placards. Dénaturées, ultra-transformées, hautement instables, ces huiles issues de graines sont présentées par les industriels comme bonnes pour la santé. La réalité est tout autre, explique la Dre Catherine Shanahan, médecin et biochimiste. Son enquête rigoureuse montre qu'elles sont l'un des principaux moteurs de l'explosion des maladies métaboliques, inflammatoires et neurologiques : faim incontrôlable, inflammation chronique, perturbations de la glycémie, baisse de l'énergie cérébrale, stress oxydatif propice au cancer... Comment en est-on arrivé là ? C'est la conséquence d'un grand mensonge nutritionnel : la diabolisation du cholestérol et des graisses saturées, qui a conduit à recommander ces huiles industrielles - avec les conséquences que l'on constate aujourd'hui. Le livre révèle aussi les conflits d'intérêts qui, depuis les années 1950, ont permis à ces huiles de s'imposer dans nos assiettes sous couvert de santé publique. Mais Dark Calories n'est pas seulement un réquisitoire. C'est une feuille de route pour s'en libérer, réhabiliter les vraies bonnes graisses - et enfin respecter notre santé.

Par Catherine Shanahan
Chez Thierry Souccar Editions

|

Auteur

Catherine Shanahan

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Questions du quotidien

Paru le 06/11/2025

383 pages

Thierry Souccar Editions

23,90 €

9782365499477
