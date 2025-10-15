Inscription
#Bande dessinée

Un canari dans la mine

Charline Vanhoenacker

ActuaLitté
La crème des chroniques de Charline Vanhoenacker sur France Inter. De la pagaille nationale aux chaos mondial, d'Elon Musk à l'abbé Pierre, de Kiev à Bétharram, depuis 2020, la France et le monde foncent sur le grand huit de l'absurde qui nous emporte, sanglés dans la sidération. Détachez vos ceintures, Charline vous invite à observer le bazar planétaire depuis votre fauteuil, pile à l'endroit où il se transforme en comédie. Le wokisme menace la civilisation, les scientifiques sont les nouveaux terroristes, la tronçonneuse a remplacé la faucille et le marteau ? Le monde de Trump, Bolloré et ChatGPT brûle les livres, les M&M's mauves et les émissions satiriques. Or l'humour politique, c'est le canari dans la mine : quand il arrête de chanter, arrive le coup de grisou. Témoignage amusé de nos névroses collectives, ces chroniques acérées sont un formidable antidote à la folie de l'époque.

Par Charline Vanhoenacker
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Charline Vanhoenacker

Editeur

Editions Denoël

Genre

Humour

9782207186121
