#Essais

Kylian Mbappé

France Football

ActuaLitté
La biographie de référence sur la pépite du football français, enrichie d'images rares. Champion du monde à 18 ans avec l'équipe de France, finaliste de la Coupe du monde quatre ans plus tard, Kylian Mbappé est un phénomène de talent et de précocité. Son ascension a été fulgurante et le voici, à 26 ans, numéro 10 du Real Madrid, après avoir fait le bonheur de Monaco et du PSG en France. Ce livre illustré d'images rares et enrichi d'interviews exclusives recueillies par les journalistes de L'Equipe et de France Football, retrace l'explosion de ce talent brut et raconte comment il s'est donné les moyens de sa réussite, ne se fixant aucune limite.

Par France Football
Chez Solar

|

Auteur

France Football

Editeur

Solar

Genre

Football

Kylian Mbappé

France Football

Paru le 18/09/2025

144 pages

Solar

17,90 €

ActuaLitté
9782263192104
