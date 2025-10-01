Cléa veut comprendre qui l'a enlevée et ce qui lui est arrivé. Malheureusement, il ne lui reste que des bribes de souvenirs. Il faudrait que Liam enquête pour elle. Celui-ci finit par le faire, mais la mort dans l'âme, parce qu'il sait que s'il découvre la vérité, il risque de perdre Cléa. Et il a ses propres problèmes : pourquoi sa valise porte-t-elle un nom qu'il ne connaît pas ? Toutes ses recherches vont le mettre en grand danger à l'heure où, au manoir, les événements se précipitent. D'étonnants pensionnaires arrivent et, surtout, deux fantômes redoutables s'échappent du sous-sol. Une ambiance de thriller L'enquête de Liam sur le passé de Cléa nous embarque dans un véritable thriller : victime d'un assassinat, la jeune fille doit faire resurgir de terribles souvenirs afin de démasquer le coupable. Une série emblématique aux 500 000 lecteurs 10 ans après son premier succès, le Manoir revient avec de nouvelles couvertures. Entre enquêtes historiques et mystères fantastiques, la série fantastique a déjà conquis 500 000 lecteurs !