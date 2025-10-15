Une histoire + un cherche et trouve par une artiste de grand talent ! Le grand Tamour, on ne sait pas trop à quoi il ressemble ! Et en plus, il se cache. Et parfois, il se déguise. Cherch a envie de trouver le grand Tamour. Trouv a envie de chercher avec lui. Et toi ? Toi aussi tu veux trouver le grand Tamour ? (Comme ils ne sont pas très malins, Cherch et Trouv se perdent souvent. Si tu peux les trouver eux aussi, merci ! ) Csil, une artiste au talent fou, s'associe à Alex Cousseau pour une déclaration d'amour sous forme de jeu ! Une histoire + un cherche et trouve pour petits et grands !