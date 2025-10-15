Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Le grand tamour

Alex Cousseau, Csil

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une histoire + un cherche et trouve par une artiste de grand talent ! Le grand Tamour, on ne sait pas trop à quoi il ressemble ! Et en plus, il se cache. Et parfois, il se déguise. Cherch a envie de trouver le grand Tamour. Trouv a envie de chercher avec lui. Et toi ? Toi aussi tu veux trouver le grand Tamour ? (Comme ils ne sont pas très malins, Cherch et Trouv se perdent souvent. Si tu peux les trouver eux aussi, merci ! ) Csil, une artiste au talent fou, s'associe à Alex Cousseau pour une déclaration d'amour sous forme de jeu ! Une histoire + un cherche et trouve pour petits et grands !

Par Alex Cousseau, Csil
Chez Casterman

|

Auteur

Alex Cousseau, Csil

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand tamour par Alex Cousseau, Csil

Commenter ce livre

 

Le grand tamour

Alex Cousseau, Csil

Paru le 15/10/2025

48 pages

Casterman

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203295674
9782203295674
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.