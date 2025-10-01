Inscription
#Album jeunesse

Contes de toujours

Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Les contes intemporels qui font grandir Un chat rusé en bottes rouges, un garçon perdu dans la forêt, une fillette en rouge face au loup, deux enfants piégés par une sorcière, un caneton rejeté par les siens... Cinq contes emblématiques de Perrault et d'Andersen, adaptés avec des mots simples et poétiques pour offrir aux plus petits la magie des grands récits. Un recueil essentiel pour l'enfance Ces histoires, pleines de frissons et d'aventures, permettent aux enfants de se confronter à leurs peurs, d'explorer le monde en toute sécurité et de comprendre que courage et intelligence triomphent. Un livre à lire et relire, seul ou en famille, pour transmettre ces trésors littéraires à la nouvelle génération. Un bel ouvrage illustré à offrir Avec ses 144 pages et ses illustrations inoubliables d'Ulises Wensell, ce recueil s'inscrit dans la collection à succès des Belles Histoires. Cette édition soignée avec un couverture colorée est un cadeau idéal, à glisser dans les petites mains curieuses et avides de merveilleux.

Par Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell
Chez Bayard jeunesse

Auteur

Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Contes de toujours

Contes de toujours

Marie-Hélène Delval, Ulises Wensell

Paru le 01/10/2025

248 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

