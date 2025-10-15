Invisibles

Un livre-objet unique avec un filtre qui permet de rendre visibles les femmes dans les grands mythes ! Zeus, Apollon, Prométhée... Les mythes et légendes grecques n'ont toujours eu d'yeux que pour ces héros. Pourtant, les personnages masculins sont loin d'être seuls dans ces récits ! Ulysse aurait-il achevé son odyssée sans l'aide de Circé, la magicienne ? Thésée aurait-il vaincu le Minotaure sans l'ingéniosité d'Ariane ? Avec son filtre rouge et ses deux couleurs pantones (rouge pour les versions masculines dites classiques et bleu pale pour les versions féminines), ce livre-objet étonnant invite les lecteurs à mettre en lumière les figures féminines des plus grands mythes. Et s'il était enfin temps de changer de perspective et de redécouvrir la mythologie grecque avec un nouveau regard ?