Une vie pour une autre

Emma, seize ans, n'a qu'un objectif : fuir ce cocon familial qui l'étouffe. En attendant, elle alterne les cours et un stage dans une association, seule voie vers le diplôme et la liberté. Artan a quitté l'Albanie avec sa famille. Mais en France, il vit enfermé dans leur appartement, avec l'interdiction de sortir jouer comme tous les enfants de son âge. Il sent bien que ses parents ont peur. Et que la tristesse et l'angoisse les dévorent peu à peu. Belina, elle, ne vit plus que pour une chose : venger le sang qui a été versé. Depuis des années, elle attend son heure. Et elle est prête. Emma, Artan, Belina. Trois destins qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qu'un ancien code de l'honneur s'apprête à réunir - pour le pire. Inspiré par le Kanun, un implacable code médiéval albanais, Jean Tévélis signe un thriller sous tension où la vengeance se transmet comme un héritage.