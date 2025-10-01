Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Une vie pour une autre

Jean Tévélis, Bosson simon Bournel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emma, seize ans, n'a qu'un objectif : fuir ce cocon familial qui l'étouffe. En attendant, elle alterne les cours et un stage dans une association, seule voie vers le diplôme et la liberté. Artan a quitté l'Albanie avec sa famille. Mais en France, il vit enfermé dans leur appartement, avec l'interdiction de sortir jouer comme tous les enfants de son âge. Il sent bien que ses parents ont peur. Et que la tristesse et l'angoisse les dévorent peu à peu. Belina, elle, ne vit plus que pour une chose : venger le sang qui a été versé. Depuis des années, elle attend son heure. Et elle est prête. Emma, Artan, Belina. Trois destins qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qu'un ancien code de l'honneur s'apprête à réunir - pour le pire. Inspiré par le Kanun, un implacable code médiéval albanais, Jean Tévélis signe un thriller sous tension où la vengeance se transmet comme un héritage.

Par Jean Tévélis, Bosson simon Bournel
Chez Thierry Magnier

|

Auteur

Jean Tévélis, Bosson simon Bournel

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Suspense

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une vie pour une autre par Jean Tévélis, Bosson simon Bournel

Commenter ce livre

 

Une vie pour une autre

Jean Tévélis, Bosson simon Bournel

Paru le 01/10/2025

320 pages

Thierry Magnier

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035209063
9791035209063
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.