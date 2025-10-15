Succès : mode d'emploi

Audrey, une jeune cheffe d'entreprise en quête de réussite, rêvait enfant de devenir présidente de la République. Finalement, elle a choisi l'entrepreneuriat. Une trajectoire inattendue ? Pas tant que ça, car derrière ce mot - entrepreneur - se cache l'envie de changer les règles du jeu et de casser les codes business établis. Mais en réalité, qu'est-ce qu'un entrepreneur ? Pourquoi font-ils rêver ? Comment devient-on l'un d'entre eux ? Vous allez découvrir que le chemin de l'entrepreneuriat s'apparente plus à un parcours du combattant qu'à un long fleuve tranquille... Comment se lancer en partant de zéro ? Convaincre que son entreprise, son produit ou son service sera le meilleur ? Passer de l'idée brillante à celle qui fera de vous le prochain roi du pétrole (ou du panneau solaire) : là se trouve le véritable défi. Embarquez avec Audrey sur les traces des grands noms de l'entrepreneuriat français. Ceux qui ont osé, chuté, persévéré et réussi. Avec son complice-dessinateur Kokopello, découvrez les secrets, les galères, les stratégies des meilleurs de France : dans ce livre drôle et inspirant, truffé de conseils bienveillants et d'anecdotes savoureuses, vous trouverez forcément des réponses à vos questions. Le succès est un état d'esprit. Tout commence par un seul mot d'ordre : agir.