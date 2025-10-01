Un hommage vibrant au génie de Bowie, vu par les yeux de l'un de ses témoins les plus privilégiés. En 1976, David Bowie, au sommet de son art, débarque à Londres accompagné d'Iggy Pop. Dans son sillage, Philippe Auliac, jeune photographe armé d'un Nikon et d'une obsession : capturer l'icône. Ce jour-là, sur le quai de la gare Victoria, débute une aventure singulière qui le liera à Bowie pour toujours. Figure insaisissable et maître de la métamorphose, Bowie n'a ouvert son univers qu'à une poignée de privilégiés. Philippe Auliac fait partie de ces rares élus. A travers son objectif, il révèle un Bowie à la fois mythique et d'une humanité désarmante, que ce soit sur scène, dans les coulisses, sous les projecteurs ou dans l'intimité des instants volés. Dans Bowie, Hors cadre, découvrez plus de cent cinquante photographies inédites de David Bowie et de ses proches. Avec une plume aussi affûtée que son regard, Philippe Auliac partage l'incroyable odyssée qui l'a conduit à suivre pendant près de trois décennies celui qui, bien au-delà de l'icône, demeurait un homme fascinant. A propos de l'auteur Natif de Corrèze, Philippe Auliac est le photographe des plus grandes stars internationales du rock : Iggy Pop, mais aussi Mick Jagger, Marianne Faithfull, Yoko Ono, Serge Gainsbourg, Paul McCartney, Bob Dylan, Lou Reed ou encore Keith Richards... Il possède aujourd'hui un fonds artistique et documentaire unique et expose régulièrement ses oeuvres aussi bien en France qu'à l'étranger.