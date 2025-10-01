Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Bowie

Philippe Auliac, Carlos Alomar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un hommage vibrant au génie de Bowie, vu par les yeux de l'un de ses témoins les plus privilégiés. En 1976, David Bowie, au sommet de son art, débarque à Londres accompagné d'Iggy Pop. Dans son sillage, Philippe Auliac, jeune photographe armé d'un Nikon et d'une obsession : capturer l'icône. Ce jour-là, sur le quai de la gare Victoria, débute une aventure singulière qui le liera à Bowie pour toujours. Figure insaisissable et maître de la métamorphose, Bowie n'a ouvert son univers qu'à une poignée de privilégiés. Philippe Auliac fait partie de ces rares élus. A travers son objectif, il révèle un Bowie à la fois mythique et d'une humanité désarmante, que ce soit sur scène, dans les coulisses, sous les projecteurs ou dans l'intimité des instants volés. Dans Bowie, Hors cadre, découvrez plus de cent cinquante photographies inédites de David Bowie et de ses proches. Avec une plume aussi affûtée que son regard, Philippe Auliac partage l'incroyable odyssée qui l'a conduit à suivre pendant près de trois décennies celui qui, bien au-delà de l'icône, demeurait un homme fascinant. A propos de l'auteur Natif de Corrèze, Philippe Auliac est le photographe des plus grandes stars internationales du rock : Iggy Pop, mais aussi Mick Jagger, Marianne Faithfull, Yoko Ono, Serge Gainsbourg, Paul McCartney, Bob Dylan, Lou Reed ou encore Keith Richards... Il possède aujourd'hui un fonds artistique et documentaire unique et expose régulièrement ses oeuvres aussi bien en France qu'à l'étranger.

Par Philippe Auliac, Carlos Alomar
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Philippe Auliac, Carlos Alomar

Editeur

HarperCollins France

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bowie par Philippe Auliac, Carlos Alomar

Commenter ce livre

 

Bowie

Philippe Auliac

Paru le 01/10/2025

200 pages

HarperCollins France

39,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033922896
9791033922896
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.