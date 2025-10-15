Inscription
#Essais

Cybersécurité

Solange Ghernaouti

ActuaLitté
Ce livre apporte des réponses concrètes pour maîtriser les risques liés au numérique et à la cybercriminalité. Il constitue un outil d'aide à la compréhension des menaces et des besoins de sécurité des systèmes d'information et des réseaux de télécommunication pour faire face aux cyberattaques. Il sert de guide pour définir et mettre en oeuvre la gouvernance et les mesures techniques de sécurité et de défense. Il permet de développer les compétences pour concevoir et réaliser des politiques de cybersécurité. Il facilite l'acquisition des bonnes pratiques, permet de connaître les normes, méthodes et technologies du domaine. Il contribue à développer des capacités d'analyse et d'évaluation des vulnérabilités et des mesures stratégiques et opérationnelles de cybersécurité. Son approche globale, intégrée et transdisciplinaire permet d'acquérir les fondamentaux de la maîtrise des risques et de la cybersécurité. Les résumés, les 200 exercices corrigés et le glossaire facilitent l'acquisition et la validation des connaissances. Cette 8e édition mise à jour constitue un outil pédagogique de référence pour toutes les formations en cybersécurité et une base indispensable pour les professionnels du monde cyber. Des exercices corrigés supplémentaires ainsi qu'un support de cours sont disponibles en ligne.

Par Solange Ghernaouti
Chez Dunod

|

Auteur

Solange Ghernaouti

Editeur

Dunod

Genre

Sécurité

Cybersécurité

Solange Ghernaouti

Paru le 15/10/2025

400 pages

Dunod

39,00 €

ActuaLitté
9782100871834
© Notice établie par ORB
