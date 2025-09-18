Inscription
#Essais

Sans un regret

Françoise Sagan, Sophie Delassein, Denis Westhoff

ActuaLitté
Pour relancer " poésie & chansons ", une plongée dans les chansons de Françoise Sagan, méconnues ou inédites. Figure du Paris littéraire des années 1950 et 1960, romancière adulée, Françoise Sagan a aussi, on le sait peu, signé des paroles de chansons. C'est à l'invitation de son ami, le compositeur Michel Magne, qu'elle se lance avec succès dans cette forme d'écriture. Ses textes seront portés à la scène par les plus grands interprètes, de Juliette Gréco à Marcel Mouloudji, de Régine à Yves Montand puis à Johnny Hallyday. Ce volume rassemble toutes les chansons que nous a léguées Françoise Sagan, ainsi que des inédits, des brouillons parfois griffonnés sur des feuilles volantes, présentés pour la première fois par son fils, Denis Westhoff. Sophie Delassein, spécialiste de la chanson française et déjà auteure d'une biographie remarquée de l'écrivaine, nous raconte, documents à l'appui, l'histoire méconnue de cette aventure et lève le voile sur une part demeurée secrète de son oeuvre... " Les textes de Sagan sont désormais posés là, il ne reste plus qu'à les saisir du bout du coeur et à leur trouver la mélodie qui va. Des chansons ni graves ni légères, mais dans cet entre-deux d'un flou délicat et poétique, so Sagan . " Extrait de la préface de Sophie Delassein

Par Françoise Sagan, Sophie Delassein, Denis Westhoff
Chez Seghers

|

Auteur

Françoise Sagan, Sophie Delassein, Denis Westhoff

Editeur

Seghers

Genre

Chanson française

Sans un regret

Françoise Sagan

Paru le 18/09/2025

96 pages

Seghers

15,00 €

9782232148606
