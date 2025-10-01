Inscription
Faire l'expérience du Christ

Léon XIV

Peu de gens avaient prévu l'élection de Robert Francis Prevost comme pape. Et dès son élection, journalistes, commentateurs et éditeurs se sont précipités à la recherche de ses écrits passés. En dehors de sa thèse de doctorat en droit canonique sur "Le rôle du prieur local dans l'ordre de Saint-Augustin" , aucun texte publié venant de lui n'a été trouvé. Pourtant, sa biographie montre une activité d'une incroyable diversité, aux Etats-Unis, au Pérou, à Rome, à des postes très divers, et une expérience pastorale extrêmement riche. Léon XIV est un prédicateur, un pasteur. Il enseigne par la parole et, en cherchant, on trouve de nombreuses prédications de sa part, souvent filmées, qui montrent que systématiquement il lit une homélie soigneusement préparée, évitant les improvisations. Son propos est donc toujours précis. Alors que, jour après jour, le monde le découvre dans sa fonction de pape, nous avons voulu permettre à chacun de le connaître un peu mieux à travers sa prédication, de découvrir sa spiritualité, sa pensée qui est attentive aux personnes. Fils de saint Augustin, il revient souvent, dans ses homélies, sur la question de la paix et de l'unité. C'est clairement un fil conducteur du début de son pontificat. Mais ce qui transparaît surtout à la lecture de de ces textes, c'est cette quête intérieure de Dieu qui l'anime et qui anime tout homme, cet appel à faire "l'expérience du Christ" .

Par Léon XIV
Chez Artège

Auteur

Léon XIV

Editeur

Artège

Genre

Léon XIV

Faire l'expérience du Christ

Léon XIV

Paru le 01/10/2025

137 pages

Artège

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

