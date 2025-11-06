Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Messages d'Aurore pour la nouvelle Terre

Nadège Boizot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des messages inspirants pour la nouvelle Terre... Le 2 février 1980, lorsque Nadège Boizot met au monde une jolie petite fille prénommée Aurore, née le même jour qu'elle - signe ou synchronicité ? -, elle n'imaginait pas combien cette naissance allait bouleverser son destin. Aurore a seulement un an lorsqu'une médium annonce à sa mère : " L'enfer vous attend, mais au bout, il y aura la victoire de votre enfant ! De plus, vous serez une très grande médium. " L'enfer, ce sera l'annonce d'une malformation congénitale ; la victoire, ce sera la première greffe coeur-poumons réussie par un brillant chirurgien en Angleterre. L'enfer, ce sera l'envolée d'Aurore à l'approche de ses 28 ans ; la victoire, ce sera l'association Aurore-Espoir qui sauve des vies, mais surtout, ce sera la connexion immédiate entre ces deux âmes jumelles interconnectées qui communiquent avec amour et continuent leur chemin, main dans la main, entre Terre et Ciel. Dans cet ouvrage extraordinaire, vous découvrirez les messages d'Aurore pour la Nouvelle Terre, dont la portée spirituelle touchera le coeur et l'âme de tous les artisans de Lumière ici-bas.

Par Nadège Boizot
Chez Exergue

|

Auteur

Nadège Boizot

Editeur

Exergue

Genre

Au-delà

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Messages d'Aurore pour la nouvelle Terre par Nadège Boizot

Commenter ce livre

 

Messages d'Aurore pour la nouvelle Terre

Nadège Boizot

Paru le 13/11/2025

320 pages

Exergue

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782361889876
9782361889876
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.