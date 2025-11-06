Des messages inspirants pour la nouvelle Terre... Le 2 février 1980, lorsque Nadège Boizot met au monde une jolie petite fille prénommée Aurore, née le même jour qu'elle - signe ou synchronicité ? -, elle n'imaginait pas combien cette naissance allait bouleverser son destin. Aurore a seulement un an lorsqu'une médium annonce à sa mère : " L'enfer vous attend, mais au bout, il y aura la victoire de votre enfant ! De plus, vous serez une très grande médium. " L'enfer, ce sera l'annonce d'une malformation congénitale ; la victoire, ce sera la première greffe coeur-poumons réussie par un brillant chirurgien en Angleterre. L'enfer, ce sera l'envolée d'Aurore à l'approche de ses 28 ans ; la victoire, ce sera l'association Aurore-Espoir qui sauve des vies, mais surtout, ce sera la connexion immédiate entre ces deux âmes jumelles interconnectées qui communiquent avec amour et continuent leur chemin, main dans la main, entre Terre et Ciel. Dans cet ouvrage extraordinaire, vous découvrirez les messages d'Aurore pour la Nouvelle Terre, dont la portée spirituelle touchera le coeur et l'âme de tous les artisans de Lumière ici-bas.