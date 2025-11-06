Inscription
#Essais

Le tarot angélique

Travis McHenry

Le Tarot angélique en format poche dans une boîte en métal pour se connecter aux anges ! Pour élever votre âme, suivez la lumière... Selon la doctrine secrète de Cornelius Agrippa, les 72 anges ancrés dans la Kabbale sacrée sont répartis à travers le temps, les jours et les saisons. C'est de cette source dont nous tirons la connaissance de leurs noms, de leurs attributs et de leurs mystères. Grâce aux 78 superbes cartes de ce tarot, accompagnées d'un livre explicatif de 128 pages, vous pourrez accueillir dans votre vie les énergies pures de ces êtres sacrés.

Travis McHenry
Chez Exergue



Auteur

Travis McHenry

Editeur

Exergue

Genre

Arts divinatoires

Le tarot angélique

Travis McHenry

Paru le 06/11/2025

128 pages

Exergue

19,90 €

9782361889838
