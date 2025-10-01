La mort est en train de changer

Ce livre se fonde sur le constat d'une défaite générale. C'est un essai de navigation dans une mer démontée. La mer de l'être en perte d'humanité. Il est travaillé avec une barque et deux rames : l'une pour sentir, l'autre pour penser. L'une pour contrer l'injustice, l'autre pour contrer la haine. Les deux contre le courant d'un gigantesque mensonge. Le mou¬vement consiste ici à ne pas choisir un mal contre l'autre. A refuser les termes officiels du débat et du langage poli¬tique. A voir de quelle manière la bêtise et l'intelligence oeuvrent ensemble à la mise à sac de la pensée. Gaza est le lieu où s'exerce le point culminant de l'horreur ; Israël et la Palestine le goulot par lequel le temps - le récent et l'ancien - rejette l'histoire qui a pourri en son sein.