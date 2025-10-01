Inscription
#Essais

La mort est en train de changer

Dominique Eddé

ActuaLitté
Ce livre se fonde sur le constat d'une défaite générale. C'est un essai de navigation dans une mer démontée. La mer de l'être en perte d'humanité. Il est travaillé avec une barque et deux rames : l'une pour sentir, l'autre pour penser. L'une pour contrer l'injustice, l'autre pour contrer la haine. Les deux contre le courant d'un gigantesque mensonge. Le mou¬vement consiste ici à ne pas choisir un mal contre l'autre. A refuser les termes officiels du débat et du langage poli¬tique. A voir de quelle manière la bêtise et l'intelligence oeuvrent ensemble à la mise à sac de la pensée. Gaza est le lieu où s'exerce le point culminant de l'horreur ; Israël et la Palestine le goulot par lequel le temps - le récent et l'ancien - rejette l'histoire qui a pourri en son sein.

Par Dominique Eddé
Chez Liens qui libèrent (Les)

|

Auteur

Dominique Eddé

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Actualité politique internatio

La mort est en train de changer

Dominique Eddé

Paru le 17/09/2025

126 pages

Liens qui libèrent (Les)

12,00 €

ActuaLitté
9791020922205
© Notice établie par ORB
