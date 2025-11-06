Musée des Arts et Métiers. Histoires d'inventions

Le musée des Arts et Métiers dispose d'une exceptionnelle collection, remarquable tant par son ampleur (près de 80 000 objets et 15 000 dessins) que par la diversité des thématiques couvertes. C'est aussi la plus ancienne collection industrielle et technologique au monde. Ce patrimoine de référence est le témoin de l'évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique, de la Renaissance à nos jours. Parmi les pièces les plus remarquables, il faut signaler le cabinet de physique de Jacques Alexandre Charles et le laboratoire d'Antoine Laurent de Lavoisier, la collection d'horlogerie de Louis Ferdinand Berthoud, le métier à tisser les façonnés de Jacques Vaucanson, le télégraphe Chappe, le fardier de Cugnot ou l'avion n° 3 de Clément Ader. Au fil des sept grandes thématiques qui rythment le parcours de visite - instruments scientifiques, matériaux, construction, communication, énergie, mécanique et transports -, cet ouvrage nous invite à découvrir les objets phares du musée. Astrolabe, sphère céleste, modèle en plâtre de la statue de la Liberté, presse typographique, récepteur de télévision expérimental, automates... Conçu, non comme un guide de visite, mais comme un livre souvenir valorisant les collections, cet ouvrage de vulgarisation nous propose une plongée fascinante au coeur de l'innovation.