Le Jardin japonais moderne est une étude majeure, la première du genre, qui s'impose comme le livre de référence sur le sujet. Cette oeuvre de référence moderne questionne la relation entre nature et modernité. Divisé approximativement entre les créations d'avant et après 1945, l'ouvrage révèle comment le jardin contemporain, reflétant l'évolution des mentalités après la guerre, a cessé d'être un marqueur de statut social et d'influence pour devenir un lieu d'apaisement et de médiation. Une brève histoire du jardin japonais, depuis les agencements de pierres pré-shintoïstes jusqu'à la fin du XIX ? siècle, accompagne une analyse du jardin d'aujourd'hui intégré aux bâtiments d'entreprises, musées, hôtels et espaces publics. Destiné à la fois aux professionnels et aux lecteurs intéressés par les jardins et le mode de vie du Japon contemporain, cet ouvrage est une ressource incontournable.