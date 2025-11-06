Une nouvelle édition, qui rassemble les tomes 1 et 2 parus en 2011, et épuisés depuis plusieurs années en grand format et en poche, paraît avec une nouvelle couverture. La papauté a définitivement quitté Avignon pour Rome. A Valence, en Espagne, les Borgia se préparent à mettre la main sur le gouvernement de l'Eglise. Pour y parvenir, rien ne les arrête. Deux papes Borgia occuperont le trône de saint Pierre : Alonso Borgia, devenu Calixte III, puis son neveu Rodrigue, plus connu sous le nom d'Alexandre VI. Intrigues, corruption, alliances sulfureuses, amours illégitimes, crimes, luxure, ils ne reculeront devant rien pour satisfaire leurs ambitions. Respectueux de la vérité, Claude Mossé s'attache à raconter la longue histoire d'une famille exceptionnelle ; aux violences, aux passions, aux scandales, il a ajouté une part de romanesque. Les adversaires déterminés des Borgia, tel le pur Vicente, ont-ils réellement existé ? Une fiction conçue comme un roman policier du XVIe siècle. Une fresque où, de rebondissements en événements imprévus, de la première à la dernière page, la réalité et l'imaginaire s'entremêlent. Cette nouvelle édition, qui rassemble les tomes 1 et 2 parus en 2011, et épuisés depuis plusieurs années en grand format et en poche, paraît avec une nouvelle couverture, un nouvel ISBN et un prix plus bas à 19 .