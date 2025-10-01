Srinx, L'ascension de l'Alpha

Propulsé sur la planète d'origine des loups-garous, Peter Pelleas, Alpha de la meute Nord de Lootus, doit tout réapprendre. Séparé de son âme soeur, ses certitudes sont bouleversées. Son seul but est de retourner vers elle au plus tôt. Malheureusement, il se retrouve parachuté dans une prophétie millénaire qui va l'obliger à prendre en main la destinée de la planète entière. Mais rien ne fonctionne comme prévu ! La sombre puissance qu'il combattait sur sa planète, a également son emprise sur Srinx ! A l'aide de ses nouveaux compagnons, Peter réussira-t-il à faire front et à rentrer chez lui ?