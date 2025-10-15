Un livre de recettes simples et savoureuses, signées Jean-François Mallet : 50 pizzas salées ou sucrées, classiques ou créatives, réalisables à la maison, testées et éprouvées par 29 volontaires. Un livre de reportages et un guide des meilleures adresses : de Naples à New York, en passant par Tokyo, Marseille ou encore São Paulo, un voyage à la rencontre des artisans des plus grandes capitales mondiales de la pizza. Un livre d'histoire(s) : origines, styles, anecdotes... la pizza racontée comme jamais dans des dizaines de récits. Un livre de pop culture : des stars, des films, des séries, des livres, des musées, des tatouages, des jouets... la pizza est partout ! Un livre de plus de 30 contributeurs : journalistes, photographes, illustrateurs, graphistes...