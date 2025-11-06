Inscription
#Essais

Tracer sa voie dans l'incertitude

Philippe Silberzahn

ActuaLitté
Le monde n'a jamais été aussi incertain. Les repères vacillent, les certitudes d'hier s'effondrent et les modèles historiques ne fonctionnent plus. En proie au doute, nous sommes tentés de chercher de nouvelles certitudes - ces feux extérieurs rassurants mais qui nous enferment et menacent de nous dévorer. Pourtant, ceux qui ont traversé les crises ne se sont pas conformés aux modèles dominants. Ils ont assumé leur singularité. Aux feux extérieurs, ils ont opposé leur flamme intérieure et tracé leur voie. Tracer sa voie, c'est créer ses propres réponses aux défis rencontrés, puiser dans sa singularité pour inventer plutôt que copier, et transformer l'incertitude en un cercle vertueux de créativité et de contribution. Fruit d'un long travail de recherche et nourri par l'expérience de terrain de l'auteur, cet ouvrage porte un message inspirant : tracer une voie originale, chacun peut le faire. Il vous propose pour cela 8 règles puissantes. Elles ne constituent ni une recette magique ni une figure imposée, mais une boussole pour réaliser votre création ultime : l'oeuvre singulière et joyeuse d'une vie pleinement accomplie.

Par Philippe Silberzahn
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Philippe Silberzahn

Editeur

Editions Diateino

Genre

Stratégie d'entreprise

Tracer sa voie dans l'incertitude

Philippe Silberzahn

Paru le 13/11/2025

430 pages

Editions Diateino

18,00 €

ActuaLitté
9782354568382
© Notice établie par ORB
