Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Histoires du soir

Laurent Richard, Benoît Broyart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
35 histoires pour les petites oreilles, illustrées par Laurent Richard. Quel beau programme avant d'aller se coucher ! Le plus de ce livre ? En flashant les QR-codes placés au début de chaque texte, l'enfant peut découvrir les versions des textes lues par l'auteur. Nombre de ces histoires constituent un premier éveil à l'écologie. Regarder autour de soi ce qui vit, que l'animal soit grand ou petit. Du chat au loup, de l'ours polaire au manchot, du lion à la marmotte, du chat au poisson-clown. Se poser quelques questions essentielles aussi. Pourquoi les baleines n'habitent-elles pas toutes au même endroit ? A quoi sert la cuirasse du pangolin ? D'où viennent les taches des panthères ? Comment le paradisier a-t-il appris à danser ? Et enfin, à portée des plus jeunes, quelques textes engagés. Un musicien si virtuose que les soldats oublient de faire la guerre, un dragon qui crache de l'eau, un pirate caractériel abandonné sur une île déserte, un taureau qui refuse de combattre, un libraire confronté... à des enfants.

Par Laurent Richard, Benoît Broyart
Chez Cavale éditions

|

Auteur

Laurent Richard, Benoît Broyart

Editeur

Cavale éditions

Genre

Albums 3 ans et +

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoires du soir par Laurent Richard, Benoît Broyart

Commenter ce livre

 

Histoires du soir

Laurent Richard, Benoît Broyart

Paru le 26/09/2025

96 pages

Cavale éditions

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782956879190
9782956879190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.