Histoires du soir

35 histoires pour les petites oreilles, illustrées par Laurent Richard. Quel beau programme avant d'aller se coucher ! Le plus de ce livre ? En flashant les QR-codes placés au début de chaque texte, l'enfant peut découvrir les versions des textes lues par l'auteur. Nombre de ces histoires constituent un premier éveil à l'écologie. Regarder autour de soi ce qui vit, que l'animal soit grand ou petit. Du chat au loup, de l'ours polaire au manchot, du lion à la marmotte, du chat au poisson-clown. Se poser quelques questions essentielles aussi. Pourquoi les baleines n'habitent-elles pas toutes au même endroit ? A quoi sert la cuirasse du pangolin ? D'où viennent les taches des panthères ? Comment le paradisier a-t-il appris à danser ? Et enfin, à portée des plus jeunes, quelques textes engagés. Un musicien si virtuose que les soldats oublient de faire la guerre, un dragon qui crache de l'eau, un pirate caractériel abandonné sur une île déserte, un taureau qui refuse de combattre, un libraire confronté... à des enfants.