Forêts d'écriture

Fabrice Lardreau, Claudie Hunzinger

"Nous sommes devenus les aventuriers d'une minuscule île en montagne. Et sur place, nous avons découvert des continents. Avec le recul, je pense que nous avons été non pas artistes plasticiens, mais des explorateurs. " Depuis leur installation à Bambois, dans les Vosges, Claudie Hunzinger et son mari Francis ont fait de l'immobilité un concept de vie et d'aventure, menant ce qu'ils appellent "une exploration sur place". La montagne, fabuleux réservoir de flore et de faune, a nourri toutes les facettes de cette existence hors des sentiers battus : élevage, tissage, teinture, travail du papier, lecture, écriture... Au fil de ces entretiens, Claudie Hunzinger raconte cette vie verticale, corps à corps avec les éléments. Revenant sur son parcours, elle nous fait entrer dans son atelier. Cette physicienne de la nature partage son amour des forêts, aujourd'hui menacées : "Mes limites se sont élargies à celles de la forêt qui m'abritait, et je me suis augmentée de son corps de moraines, de mousses, d'arbres centenaires, de rapaces et de cervidés, tandis que de son côté, la forêt s'est prolongée en moi, m'incitant à parler pour elle".

Forêts d'écriture

Fabrice Lardreau, Claudie Hunzinger

Paru le 15/10/2025

160 pages

Flammarion

15,90 €

9782080442369
