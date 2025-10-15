Inscription
Le livre des recettes de la famille

Larousse, A préciser

Dans un monde ultra-digitalisé, revenir au papier, c'est renouer avec l'authenticité. Ce livre deviendra l'endroit parfait pour conserver et transmettre votre patrimoine intime et gustatif. Pensé comme un livre à remplir, il vous invite à réunir les plats emblématiques de votre famille, à noter vos petites astuces, les variantes secrètes, les anecdotes autour des repas partagés et vos meilleurs souvenirs autour de ces tablées. Page après page, il devient un objet unique, chargé de mémoire et d'émotions, à transmettre aux génération futures. Prenez le temps d'y retranscrire vos meilleures réalisations et faites de ce livre un intemporel de votre histoire familiale.

Par Larousse, A préciser
Chez Larousse

Larousse, A préciser

Larousse

Cuisine familiale

Le livre des recettes de la famille

Larousse, A préciser

Paru le 22/10/2025

258 pages

Larousse

19,99 €

9782036088061
© Notice établie par ORB
