Depuis 2022, Raphaël Ruegger et Théo Caviezel sillonnent le pays pour la Fédération Française des Trucs qui Marchent (FFTM) à la rencontre des élus locaux de tous bords. Plus de 100 000 kilomètres parcourus, près de 400 communes visitées : des villages aux plus grandes métropoles, ils ont mis en lumière des projets simples, efficaces et duplicables, qui redonnent confiance en l'action locale. Qu'il s'agisse d'améliorer le quotidien des jeunes comme des aînés, de rendre les transports plus pratiques, l'engagement plus facile ou la solidarité plus vivante, ce livre prouve qu'il existe partout des solutions. Et qu'au fond, chacun peut s'en inspirer pour transformer, à son échelle, sa vie et celle de son voisin.