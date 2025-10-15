Inscription
#Essais

Où aller sans prendre l'avion ?

Larousse, Paul Engel

ActuaLitté
Aujourd'hui, le changement climatique nous impose de modifier nos modes de déplacement et notre façon de voyager. Les mobilités douces deviennent de plus en plus la norme. Ce livre propose 50 itinéraires originaux, en train, à vélo, à pied ou en bateau, pour découvrir la France et l'Europe sans jamais prendre l'avion. Rome, Copenhague, Séville, Porto, Berlin, Vienne, Budapest, Stockholm et même Marrakech... , train et vélo nous emmènent aux quatre coins de l'Europe. Le trajet devient alors un voyage en soi, riches en étapes incontournables et en découvertes. Des expériences inoubliables se succéderont, des voyages aussi riches qu'insolites, hors des sentiers battus, pour toute la famille, en solo, ou entre amis !

Par Larousse, Paul Engel
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Paul Engel

Editeur

Larousse

Genre

Europe

Où aller sans prendre l'avion ?

Larousse, Paul Engel

Paru le 15/10/2025

224 pages

Larousse

25,00 €

ActuaLitté
9782036083752
