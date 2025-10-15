Où aller sans prendre l'avion ?

Aujourd'hui, le changement climatique nous impose de modifier nos modes de déplacement et notre façon de voyager. Les mobilités douces deviennent de plus en plus la norme. Ce livre propose 50 itinéraires originaux, en train, à vélo, à pied ou en bateau, pour découvrir la France et l'Europe sans jamais prendre l'avion. Rome, Copenhague, Séville, Porto, Berlin, Vienne, Budapest, Stockholm et même Marrakech... , train et vélo nous emmènent aux quatre coins de l'Europe. Le trajet devient alors un voyage en soi, riches en étapes incontournables et en découvertes. Des expériences inoubliables se succéderont, des voyages aussi riches qu'insolites, hors des sentiers battus, pour toute la famille, en solo, ou entre amis !