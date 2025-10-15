Défilés de mode des seventies

Depuis les années 1970, Jean-luce Huré photographie tous les plus grands défilés de mode, des podiums aux coulisses. Il capte des moments uniques et privilégiés, entre rire et larmes, séances de maquillage et d'essayage, fêtes mémorables et instants de gloire. Ils reflètent l'esprit et l'atmosphère d'une époque, son incroyable effervescence créative et sa vitalité artistique inégalée. Yves Saint Laurent est à son apogée, comme André Courrèges, Sonia Rykiel, Kenz , Pierre Cardin, Emmanuelle Khahn, Chantal Thomass, Thierry Mugler et Jean-Charles de Castebajac. Sur les podiums, des modèles emblématiques révolutionnent le style, immortalisant la décennie 1970, qui revit sur les pages de ce livre son âge d'or. Un panorama époustouflant de la mode