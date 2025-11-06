Inscription
#Polar

L'Ultime Secret de la glace bleue

James Rollins, Emmanuel Chastellière

Le premier roman de l'auteur culte enfin publié en France ! Sous la glace de l'Antarctique, au coeur de la Terre, se trouve un incroyable réseau de grottes, un lieu recueillant des merveilles à couper le souffle. Une équipe de spécialistes venus du monde entier et dirigée par la paléoanthropologue Ashley Carter est triée sur le volet pour explorer ces galeries et partir sur les traces d'une civilisation inconnue. Mais ils ignorent qu'ils ne sont pas les premiers à s'y aventurer - et que leurs prédécesseurs n'en sont jamais revenus. Dès leur entrée dans la caverne Alpha, le destin d'Ashley et de l'expédition est scellé : ils ne sont pas seuls, et ils ne sont pas les bienvenus. Dans les entrailles du continent bleu subsistent des mystères qui pourraient changer la face de l'Histoire... Or, certaines choses devraient rester secrètes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Emmanuel Chastellière

Par James Rollins, Emmanuel Chastellière
Chez Pocket

|

Auteur

James Rollins, Emmanuel Chastellière

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

L'Ultime Secret de la glace bleue

James Rollins trad. Emmanuel Chastellière

Paru le 06/11/2025

592 pages

Pocket

9,90 €

9782266356909
