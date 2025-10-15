Inscription
Stupéfiante Histoire de Paris

Saviez-vous que la Samaritaine était à l'origine une pompe à eau ? Que les pierres de la prison de la Bastille se vendaient comme des petits pains ? Que le Palais - Royal était un véritable lieu de débauche ? Que Montmartre ou Passy étaient en fait des villages ? Vous êtes-vous déjà demandé à quoi la place Vendôme devait- elle son nom ? Que se passait-il au xixe siècle sous les passages couverts ? Où la cour des Miracles était-elle cachée ? Mais aussi quel roi était à l'origine de l'hôpital des Quinze-Vingts et comment est né le quartier latin ? A Paris, chaque quartier, chaque monument, chaque rue cache une histoire farfelue, terrifiante, curieuse, qui en dit long sur la capitale, son destin, ou son architecture. Ce sont ces petites histoires que le livre raconte avec autant de truculence que d'humour, faisant ainsi la chronique enjouée d'une capitale en mouvement, toujours surprenante, qui fait sans cesse le pont entre son passé et le présent ! PARIS COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE NI JAMAIS VISITEE !

Chez Larousse

Auteur

Editeur

Larousse

Genre

Ouvrages généraux

Stupéfiante Histoire de Paris

Paru le 15/10/2025

216 pages

Larousse

25,00 €

9782036083462
