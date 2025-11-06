De la Révolution française au XXe siècle, la lutte pour la possession d'un jeu d'échecs aux inquiétants pouvoirs... Provence, 1790. Un " printemps sanglant " s'est abattu sur l'abbaye de Montglane. Les cerisiers en fleur, surpris par le gel, nappent le pays de prophétiques taches rouges. La rumeur gronde, les biens de l'Eglise seront bientôt confisqués. Talleyrand, le " diable boiteux ", convoiterait même les trésors de Montglane. Alertée, la mère supérieure disperse les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs, cadeau des Maures au roi Charlemagne... New York, 1972. Approchée par un étrange antiquaire, Catherine Velis se lance sur la piste du légendaire échiquier. De Catherine de Russie à Marat, de Robespierre à Napoléon, elle n'est pas la première. Mais les pièces l'ont choisie : elle sera leur reine noire. " Un roman époustouflant. " Le Figaro Magazine Fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu, depuis sa première parution en 1988, un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre.