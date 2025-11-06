Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Le Huit

Evelyne Jouve, Katherine Neville

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la Révolution française au XXe siècle, la lutte pour la possession d'un jeu d'échecs aux inquiétants pouvoirs... Provence, 1790. Un " printemps sanglant " s'est abattu sur l'abbaye de Montglane. Les cerisiers en fleur, surpris par le gel, nappent le pays de prophétiques taches rouges. La rumeur gronde, les biens de l'Eglise seront bientôt confisqués. Talleyrand, le " diable boiteux ", convoiterait même les trésors de Montglane. Alertée, la mère supérieure disperse les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs, cadeau des Maures au roi Charlemagne... New York, 1972. Approchée par un étrange antiquaire, Catherine Velis se lance sur la piste du légendaire échiquier. De Catherine de Russie à Marat, de Robespierre à Napoléon, elle n'est pas la première. Mais les pièces l'ont choisie : elle sera leur reine noire. " Un roman époustouflant. " Le Figaro Magazine Fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu, depuis sa première parution en 1988, un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre.

Par Evelyne Jouve, Katherine Neville
Chez Pocket

|

Auteur

Evelyne Jouve, Katherine Neville

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Huit par Evelyne Jouve, Katherine Neville

Commenter ce livre

 

Le Huit

Katherine Neville trad. Evelyne Jouve

Paru le 06/11/2025

984 pages

Pocket

11,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266353984
9782266353984
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.