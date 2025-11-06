Des Symboles et leurs doubles

L'exposition " Les Amériques de Claude Lévi-Strauss " présentée au Musée de l'Homme retrace l'itinéraire intellectuel de l'auteur au travers de sa relation aux objets, aux oeuvres et aux hommes qui les imaginent, dans les deux régions qu'il a privilégiées, celles où demeurent les Indiens de l'Amazonie et ceux de la côte nord-ouest du Pacifique. Alors que l'anthropologie sociale anglo-saxonne avait de plus en plus mis à l'écart l'ethnographie de la vie matérielle, Claude Lévi-Strauss a réintroduit, parmi les éléments essentiels de son analyse, non seulement les facteurs de l'environement, mais aussi les productions artistiques des populations, depuis les peintures de visages Caduveo jusqu'aux masques Kwakiutl, considérés comme des idées, exprimées dans le silence du discours mais parfaitement interprétables par tout membre de la culture interessée. L'introduction à l'analyse structurale est de Jean Guiart, professeur au Muséum et directeur du Laboratoire d'Ethnologie au Musée de l'Homme. La présentation de l'art de la côte nord-ouest est de Martine Reid, docteur de l'université de Vancouver et épouse du sculpteur.