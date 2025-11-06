Inscription
#Roman jeunesse

Meilleures ennemies

Christine Bouchareine, Jessica Burkhart

ActuaLitté
Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Abby est de retour à l'académie Saddlehill pour sa deuxième année. Elle a hâte de démarrer une nouvelle saison et de monter Beau, son cheval, lors de nouvelles compétitions. Ce début d'année sera aussi l'occasion pour la jeune fille de découvrir sa demi-soeur, Emery, qu'elle connaît finalement peu. Mais dès la rentrée, Abby reçoit un message anonyme : quelqu'un veut faire croire qu'elle déteste Emery, ce qui est complètement faux ! Avec l'aide de sa meilleure amie Vivi, elle tente de démasquer ce mystérieux harceleur. Serait-il au courant du secret qu'Abby, qui depuis l'année précédente cache sa part de responsabilité dans une erreur commise par Selly, sa pire ennemie ?

Par Christine Bouchareine, Jessica Burkhart
Chez Pocket

|

Auteur

Christine Bouchareine, Jessica Burkhart

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

Meilleures ennemies

Jessica Burkhart trad. Christine Bouchareine

Paru le 06/11/2025

300 pages

Pocket

8,90 €

ActuaLitté
9782266343268
© Notice établie par ORB
