L'Académie de Saddlehill

Equitation, amitié, romances et rivalités ... nouveaux personnages, nouveaux enjeux. Une série qui succède au Haras de Canterwood avec brio ! Abby est de retour à l'académie Saddlehill pour sa deuxième année. Elle a hâte de démarrer une nouvelle saison et de monter Beau, son cheval, lors de nouvelles compétitions. Ce début d'année sera aussi l'occasion pour la jeune fille de découvrir sa demi-soeur, Emery, qu'elle connaît finalement peu. Mais dès la rentrée, Abby reçoit un message anonyme : quelqu'un veut faire croire qu'elle déteste Emery, ce qui est complètement faux ! Avec l'aide de sa meilleure amie Vivi, elle tente de démasquer ce mystérieux harceleur. Serait-il au courant du secret qu'Abby, qui depuis l'année précédente cache sa part de responsabilité dans une erreur commise par Selly, sa pire ennemie ?