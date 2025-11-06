Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

La Nécropole maudite

James Rollins, Leslie Boitelle-Tessier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sous les ruines d'un temple inca sommeille un secret mortel ! Au coeur de la jungle sud-américaine, Sam Conklin, étudiant en archéologie, explore un remarquable site inca niché entre deux pics andins. Un lieu resté caché depuis des millénaires. Protégée par d'innombrables pièges, cette nécropole recèle un mystère jalousement gardé que le jeune homme et son équipe sont bien décidés à découvrir. Bientôt, pourtant, les dangers et les menaces extérieures se multiplient et les contraignent à poursuivre ce long périple au terme duquel une chose étrange les attend. Une chose capable de bouleverser leur vision du monde. Une chose tout aussi merveilleuse... que terrifiante. " Un véritable page-turner. Archéologie, cités incas perdues, tombes, or et mort : que demander de plus à un livre ? " Douglas Preston Traduit de l'anglais par Leslie Boitelle-Tessier

Par James Rollins, Leslie Boitelle-Tessier
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

James Rollins, Leslie Boitelle-Tessier

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Nécropole maudite par James Rollins, Leslie Boitelle-Tessier

Commenter ce livre

 

La Nécropole maudite

James Rollins trad. Leslie Boitelle-Tessier

Paru le 06/11/2025

416 pages

Fleuve Noir

22,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265157088
9782265157088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.