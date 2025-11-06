La Nécropole maudite

Sous les ruines d'un temple inca sommeille un secret mortel ! Au coeur de la jungle sud-américaine, Sam Conklin, étudiant en archéologie, explore un remarquable site inca niché entre deux pics andins. Un lieu resté caché depuis des millénaires. Protégée par d'innombrables pièges, cette nécropole recèle un mystère jalousement gardé que le jeune homme et son équipe sont bien décidés à découvrir. Bientôt, pourtant, les dangers et les menaces extérieures se multiplient et les contraignent à poursuivre ce long périple au terme duquel une chose étrange les attend. Une chose capable de bouleverser leur vision du monde. Une chose tout aussi merveilleuse... que terrifiante. " Un véritable page-turner. Archéologie, cités incas perdues, tombes, or et mort : que demander de plus à un livre ? " Douglas Preston Traduit de l'anglais par Leslie Boitelle-Tessier