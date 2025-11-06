Inscription
#Polar

Un Noël au manoir

Pascale Haas, Anne Perry

ActuaLitté
Noël, manoir et espionnage Lady Vespasia pensait passer un Noël reposant avec son nouvel époux Victor Narraway, ancien chef des services spéciaux de Londres. Mais ils acceptent finalement l'invitation de leurs amis les Cavendish et se rendent dans leur imposant manoir, pour les fêtes de fin d'année. Cette invitation n'est pas innocente : Victor est toujours en lien avec les services secrets et les convives semblent cacher de nombreux secrets. L'une d'entre eux, la jeune Iris Watson-Watt, doit lui remettre à cette occasion un mystérieux colis. Ceci n'est pas sans rappeler à Victor une ancienne affaire, non élucidée, qui avait entrainé la mort d'une espionne française. Entre secrets d'état, tentative de meurtre et espionnage, les fêtes de Noël seront pleines de rebondissements ! Traduit de l'anglais par Pascale Haas

Par Pascale Haas, Anne Perry
Chez 10/18

|

Auteur

Pascale Haas, Anne Perry

Editeur

10/18

Genre

Romans policiers

Un Noël au manoir

Anne Perry trad. Pascale Haas

Paru le 06/11/2025

192 pages

10/18

9,50 €

9782264084323
