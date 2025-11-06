Un Noël à Caméline explore les thèmes de la résilience, des liens familiaux et des traditions provençales. Une belle lecture à offrir et s'offrir. Cinq ans se sont écoulés depuis que son ami d'enfance, Gabriel, à qui elle avait ouvert son coeur, est parti en Italie... Naïs ne peut l'oublier. A Caméline, joli village entre Ventoux et Luberon, la dynamique jeune femme veille toujours sur la propriété familiale et ses champs de lavande. Sa vie est loin d'être un long fleuve tranquille ! Mais, bien entourée, par Emilie, Arthur et Esteban, son nouvel ouvrier agricole à la présence rassurante, Naïs peut mener de front ses engagements, dont l'organisation d'un marché de Noël. Car les fêtes approchent, auprès de ceux qu'elle aime. Gabriel, lui, manque à l'appel. Reviendra-t-il un jour ? Nouvelles arrivées au mas, révélations et rebondissements vont ponctuer ces jours d'hiver provençal, dans un tourbillon d'émotions pour un Noël pas comme les autres. Un Noël à Caméline raconte la beauté des secondes chances et célèbre, même après les tempêtes, la lumière renaissante. Titulaire d'un doctorat de lettres classiques, Aurélie Haderlé est également passionnée d'Histoire. Elle vit en Provence où elle partage son temps entre l'écriture et l'enseignement des lettres. Elle est l'auteure aux Presses de la Cité Le Coeur des fileuses et Un été à Caméline.