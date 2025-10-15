Bienvenue au Disney Museum, ouvert à toute heure ! Vous pourrez y admirer une incroyable collection de documents tirés des archives Disney et revivre les dates clés qui ont jalonné le premier siècle d'existence du studio. Vous apprendrez ce qui a inspiré le personnage de Mickey, vous serez émerveillé par les croquis préparatoires de " l'Age d'or " et, au-delà des dessins animés, vous retrouverez tous les films en prises de vue réelles ainsi que les rêves destinés au petit écran. Vous visiterez aussi les parcs Disney du monde entier et découvrirez les projets passionnants qui pointent à l'horizon. Alors entrez, toute l'épopée de la Walt Disney Company vous attend.