Ma traversée des Pyrenées à pied

Ma traversée des Pyrénées à pied – Pierre Hérant Un récit de trek à travers les crêtes pyrénéennes : 775 km d'effort, d'émerveillement et d'autonomie totale. Dans Ma traversée des Pyrénées à pied, Pierre Hérant nous embarque dans une épopée solitaire de 42 jours sur la Haute Route Pyrénéenne (HRP), un itinéraire exigeant longeant les crêtes entre la Méditerranée et l'Atlantique. Avec un oeil de photographe, une plume de passionné et une rigueur de montagnard averti. Pierre Hérant ne se contente pas de marcher. Il raconte. Son récit plonge le lecteur dans la réalité brute et poétique d'un trek au long cours, entre bivouacs improvisés, rencontres furtives, météo capricieuse, fatigue et enchantement. De la légende de Pyrène à l'histoire de la Retirada, des ours slovènes aux vestiges romains, l'auteur tisse subtilement paysages, mémoire collective et enjeux environnementaux. Superbement illustré par l'auteur, cartographié par Chamina Edition, l'ouvrage combine récit personnel, documentaire de terrain et guide logistique Une immersion unique dans le plus beau trek de France, par un marcheur passionné. A la croisée du carnet de voyage, du manuel de rando et du plaidoyer pour une nature libre, ce livre est un hommage vibrant aux Pyrénées.