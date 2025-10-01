Inscription
Les furies de Fonge-Lune

Georges Combet

Maurice, Louis, Mermet et tous les autres, bien trop pauvres pour rester l'hiver avec la famille. Les envoyer ramoner les cheminées des grandes villes, ce sont des bouches de moins à nourrir et peut-être même quelques pièces au retour. Alors les mères ont beau avoir la larme à l'oeil, elles les confient au maître... Entre la majesté poétique des alpages et la cruauté de la vie des enfants ramoneurs, Georges Combet nous emmène avec son style saisissant à la découverte d'une époque dure et fière, une époque où les Savoyards devenaient adultes avant même de grandir, une époque où chaque souffle de vent, chaque pierre, chaque arbre racontait une histoire.

Par Georges Combet
Chez La Fontaine de Siloé

Auteur

Georges Combet

Editeur

La Fontaine de Siloé

Genre

Romans de terroir

Les furies de Fonge-Lune

Georges Combet

Paru le 01/10/2025

La Fontaine de Siloé

9,90 €

9782842069032
